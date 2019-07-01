Водород в общественном транспорте: ставка на безопасноть

Могут ли паромы работать на водороде даже в суровых морских условиях? Оркнейские острова приняли участие в масштабном научном проекте, цель которого - ввод в транспортную инфраструктуру архипелага паромов на водородном топливе.

Дэвид Хибберт - координатор проекта - хорошо знает его сильные и слабые стороны: "Водород действительно входит в линейку наименований чистого топлива, которое мы рассматриваем с прицелом на длительные морские дистанции. В настоящее время мы работаем над двумя проектами. Первый касается судов, которые уже обслуживают население: здесь речь идет о смешении водородного топлива с существующим дизельным (это быстрый и эффективный шаг на пути снижения нашей зависимости от углеродных видов топлива).

В рамках второго проекта мы предлагаем паром, полностью работающий на водородных топливных элементах. Это экологически чистое судно, оно придет на смену нашим решениям по первому проекту...

Основная проблема, связанная с водородом в качестве топлива - это обеспечение безопасности. У нас не хватает людей, обученных работе с водородным транспортом, нам нужна система, которая обеспечила бы стабильность и надежность таких паромов. Паромы ходят четко по расписанию: каждые 15 20 минут мы отправляемся в путь. Любая проблема, сбой вызовут задержку, это недопустимо. Потому сегодня для нас главное - отработать систему водородного питания паромов до мельчайших деталей, гарантируя ее безопасность, надежность и удобство применения для общественных перевозок".