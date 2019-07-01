"Провал" саммита ЕС c продолжением

Начавшаяся вечером в воскресенье экстренная встреча в верхах Евросоюза утром в понедельник была приостановлена. Председатель Совета ЕС Дональд Туск распорядился возобновивить саммит во вторник в 11:00 по брюссельскому времени. Он посвящён распределению основных должностей, в том числе главы Еврокомиссии. Это нужно сделать до открытия во вторник первой сессии нового Европарламента.

«Я не спал, - сказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. - Завтра мы снова принемся за дело и посмотрим. Сегодня мы не смогли прийти к согласию, но очень важно решить, как заполнить высокие посты».

Дело не дошло до голосования главы государств и правительств - из-за возражений некоторых крупных стран-членов. Например, крайне правое руководство Италии отвергло кандидатуру Франса Тиммерманса, считая его слишком левым. Итальянцы не довольны и тем, что без них этого вице-президента Еврокомиссии выдвинули в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

«Хорошо! Мы закончили на сегодня тем, что следует назвать провалом, - сказал Президент Франции Эммануэль Макрон. - Никакого результата найдено не было. По-моему, мы создаём дурное представление о Совете ЕС и о Европе. Никто не может быть доволен тем, чего мы достигли за столько часов. "

Канцлер Германии выступила с оправданием приостановки саммита на том основании, что его решения должны одобрить представители как минимум 65% населения Евросоюза. По мнению Ангелы Меркель, лидерам нужен куда более внушительный мандат:

«Конечно мы должны сказать себе: за нами в Европе стоят 440 миллионов человек. Но неужели мы можем игнорировать мнение 100 миллионов, которые против, даже если это формально возможно! Лучше потратить немного больше времени и попытаться встать на верный путь всем вместе»."