Претензии восточноевропейцев на саммите ЕС

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

На саммите ЕС как никогда громко заявили о своих претензиях страны Центральной и Восточной Европы. "Вышеградская четвёрка", которую голландец Франс Тиммерманс критиковал за как недостаточно демократичную, юлокирует его назначение главой Еврокомиссии.

Особенно недовольны нынешним вице-президентом Польша и Венгрии - ведь именно Тиммерманс настоял на возбуждении против них дисциплинарной процедуры, предусмотренной за нарушение общих правил и норм.

Восточноевропейские лидеры дают понять, что Запад больше не может диктовать курс всему Евросоюзу. Например, Венгрия говорит, что другие страны должны уважать её культурные особенности — это касается, в частности, настороженного отношения к беженцам из мусульманских стран, поэтому она не выполняет общую миграционную политку.

Точку зрения Брюсселя больше разделяют балтийские столицы. Так Латвия призвала соблюсти баланс при кадровых назначениях, а Эстония выразила готовность последовать за выбором большинства.