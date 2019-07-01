Нефтедобыча на Крите: перспективы

Известие о подписании греческими властями договора об аренде на разведку нефтяных и газовых месторождений на западе и юго-западе Крита вызвало серьёзное беспокойство у жителей острова. Ожидается, что бурение на суше и на море начнётся уже через два года. Местные жители пытаются понять, как нефтеразведка повлияет на их жизнь, и каких ждать изменений.

63-летний Стелиос Галинакис – глава местной ассоциации рыбаков. У него вызывают тревогу состояние окружающей среды и перспективы отрасли на острове:

– Вопрос в том, повлияет ли вся эта нефтедобыча на окружающую среду и, следовательно, на туризм. Именно это главная проблема для местных жителей. И сам я как рыбак, боюсь, что из-за этой деятельности сократятся наши рыбные запасы. А рыбу уже и сейчас найти трудно, поэтому нельзя, чтобы ситуация ухудшалась. Это вопрос выживания.

Галинакис не знает, сможет ли в будущем снабжать местный рыбный магазин. А хозяйка расположенного поблизости ресторана Аристея Питсаки задаётся вопросом, будут ли и дальше туристы посещать её заведение в Палеохоре, чтобы отведать здешних фирменных блюд. В её ресторане сейчас трудятся 10 человек, и она хотела бы взять на работу ещё нескольких, но опасается, что туристы не захотят отдыхать здесь, если Крит превратится в район нефтедобычи:

– Я очень обеспокоена, ведь это сейсмическое бурение может нанести вред окружающей среде, а значит и туризму. Но наша экономика основана на туризме. Нам требуется больше информации, нам нужно точно знать, что произойдёт. Ведь вся наша жизнь может измениться.

Но местные власти считают, что благодаря этому проекту Крит станет важным энергетическим центром, и будут созданы новые рабочие места. Заместитель местного губернатора Николас Калогерис говорит, что для защиты окружающей среды были приняты все необходимые меры.

– Это прекрасная возможность для всей страны. Нельзя забывать, что Греция прошла через серьёзный экономический кризис, и нам требуются инвестиции. А риски мы минимизировали. Следует также помнить, что во всём мире бурение осуществляется вблизи очень важных туристических мест – ещё более известных, чем Крит. Например, Акапулько находится недалеко от Мексиканского залива, где произошла серьёзная авария. И ещё один хороший пример – индонезийский остров Бали.

Корреспондент Евроньюс Апостолос Стайкос передаёт с Крита:

– Одни считают, что богатство Крита составляют море, солнце и культура. Другие говорят об уникальной инвестиционной возможности. Тем временем местные жители пытаются получить информацию, общаются и ждут, когда посреди моря появятся первые буровые установки.