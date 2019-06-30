Женский футбол: определились полуфиналистки ЧМ-2019

Футболистки сборной Нидерландов в субботу обыграли итальянок и вышли в полуфинал чемпионата мира-2019. Итоговый счет встречи составил 2:0. При этом оба мяча были забиты под конец второго тайма.

На 70-й минуте Вивианн Мидема закатила мяч в ворота итальянской сборной, а еще через десять минут был зафиксирован гол в исполнении Стефани ван дер Грахт (80).

В полуфинале голландки встретятся со сборной Швеции, которая со счетом 2:1 смогла одолеть команду Германии. В составе победителей мячи забили София Якобссон (22-я минута) и Стина Блакстениус (48).

Первый полуфинальный матч чемпионата мира по женскому футболу состоится 2 июля - США будут играть против Англии. А футболистки Нидерландов и Швеции поспорят за право играть в финале 3 июля.