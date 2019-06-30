Торговые горизонты Евросоюза

Евросоюз и Вьетнам заключили соглашения о свободной торговле и взаимной защите инвестиций. Для ЕС это первый подобный договор такого масштаба с развивающейся страной в Азии.

Итогом переговоров, длившихся последние десять лет, станет поэтапное обнуление или значительное снижение ставок ввозных таможенных пошлин на 99% товарных позиций во взаимной торговле.

Церемония подписания документов прошла в Ханое. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесиля Мальстрём зявила:

"Евросоюз — самый крупный инвестор в мире, но во Вьетнаме наша позиция была относительно сдержанной. В 2016 году объём инвестиций составил чуть более 8 миллиардов евро, но этот показатель вырастет благодаря новому соглашению о защите инвестиций. Оно заменит действующие соглашения, подписанные Вьетнамом ранее с рядом стран Евросоюза и обеспечит высокий уровень защиты инвестиций на основе четко обозначенных стандартов".

Сделка еще должна получить одобрение Европарламента, при этом некоторые европейские депутаты уже выразили озабоченность ситуацией с соблюдением прав человека во Вьтенаме.

В пятницу после 20 лет переговоров Евросоюз заключил крупнейшее торговое соглашение в своей истории. ЕС и страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) договорились о зоне свободной торговли.