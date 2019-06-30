Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Канада

Возвращение канадского мусора

 Комментарии
 Ирина Шелудкова 
Возвращение канадского мусора
Авторское право
CTV
Размер текста Aa Aa

Неправильно маркированный мусор вернулся из Филиппин в Канаду. 69 контейнеров с неперерабатываемыми отходами покинули Филиппины 1 июня.

В мае проблема мусора привела к дипломатическому скандалу: Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона вовремя не вывезла 1,5 тонн отходов, направленных частной компанией на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых.

После ожесточенных споров Оттава взяла на себя расходы на транспортировку и утилизацию груза, отходы будут перевезены на мусоросжигательный завод в Бёрнаби.

Между тем канадский мусор потребовали забрать Малайзия и Индонезия.