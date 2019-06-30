Возвращение канадского мусора

Неправильно маркированный мусор вернулся из Филиппин в Канаду. 69 контейнеров с неперерабатываемыми отходами покинули Филиппины 1 июня.

В мае проблема мусора привела к дипломатическому скандалу: Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона вовремя не вывезла 1,5 тонн отходов, направленных частной компанией на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых.

После ожесточенных споров Оттава взяла на себя расходы на транспортировку и утилизацию груза, отходы будут перевезены на мусоросжигательный завод в Бёрнаби.

Между тем канадский мусор потребовали забрать Малайзия и Индонезия.