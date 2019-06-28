Лесные пожары в Каталонии: огонь не отступает

День и ночь сотни испанских пожарных и военных ведут борьбу с огненной стихией, бушующей на северо-востоке страны в каталонской провинции Таррогона.

Пока им удаётся лишь замедлить распространение огня, но не остановить его.

Пожар вспыхнул в среду, в районе муниципалитета Винебре, предположительно из-за самовозгорания куриного помёта на местной ферме.

За двое суток пламя, подгоняемое сильным ветром, уничтожило шесть с половиной тысяч гектаров леса.

Эта цифра может увеличиться в четыре раза, если не взять ситуацию под контроль в самое ближайшее время, опасаются власти.

Перекрыты дороги и автострады, из опасной зоны эвакуированы свыше 50 местных жителей.

Положение усложняется невыносимой жарой, которая установилась по всей Испании. Столбик термометра в ряде регионов в пятницу превысил отметку в +40 градусов. Два человка стали жертвами теплового удара. В 34 из 50 испанских провинций объявлена высокая пожарная опасность.