Путин: "Либерализм изжил себя"

"Либеральная идея изжила себя". Об этом в интервью газете The Financial Times заявил Владимир Путин .
По его словам, попытки либералов "навязать миру свою волю привели к весьма трагическим результатам", добавив, что либерализм в лице Ангелы Меркель не смог справиться с миграционным кризисом в Германии.
С точкой зрения российского президента в корне не согласен глава Евросовета Дональд Туск.
По его словам, изжила себя не либеральная идея, а "авторитаризм, культ личности и власть олигархов", даже если иногда они кажутся эффективными. А тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, верховенство права и права человека".
В том же интервью Владимир Путин заявил, что в России не имеют ничего против представителей ЛГБТ-сообщества.
Российский президент, как и глава Евросовета, и другие лидеры стран G20 принимают участие в ежегодном саммите в японской Осаке.