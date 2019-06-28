"Либеральная идея изжила себя". Об этом в интервью газете The Financial Times заявил Владимир Путин .

По его словам, попытки либералов "навязать миру свою волю привели к весьма трагическим результатам", добавив, что либерализм в лице Ангелы Меркель не смог справиться с миграционным кризисом в Германии.

Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения Владимир Путин президент России

С точкой зрения российского президента в корне не согласен глава Евросовета Дональд Туск.

По его словам, изжила себя не либеральная идея, а "авторитаризм, культ личности и власть олигархов", даже если иногда они кажутся эффективными. А тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, верховенство права и права человека".

В том же интервью Владимир Путин заявил, что в России не имеют ничего против представителей ЛГБТ-сообщества.

Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем Владимир Путин президент России

Российский президент, как и глава Евросовета, и другие лидеры стран G20 принимают участие в ежегодном саммите в японской Осаке.