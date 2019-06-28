В Генуе снесён "мост-убийца"

Всего 6 секунд понадобилось для разрушения остатков моста Моранди в итальянской Генуи, в августе прошлого года похоронившего под своими обломками 43 человека.

Взрывчатка была установлена как на опорах моста, так и на дорожном полотне, при этом были использованы водяные пушки для подавления облаков пыли.

Непосредственно перед операцией из прилегающих к мосту районов эвакуировали около 3,5 тысяч жителей.

Как заявил мэр Генуи Марко Буччи, если всё пойдёт согласно разработанной программе, после двух проверок в вечерние часы содержания пыли в атмосфере, будет принято решение о возвращении людей в свои квартиры. Также были перекрыты дороги в радиусе 300 метров.

Президент Лигурии Джованни Тоти, назвал сегодняшний день "поворотным" не только для Генуи и области, но и для всей Италии.

Вместе с ним за сносом опор моста Моранди наблюдали вице-премьеры страны Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, заявившие, что хотят скорейшей постройки нового моста на месте разрушенного в обход коррупции и неэффективности, от которых часто страдают инфраструктурные проекты в Италии.

14 августа прошлого года один из пролётов моста, построенного в 1967 году по проекту архитектора Риккардо Моранди, в результате проливных дождей обрушился вместе с находившимися на нем десятками автомобилей.

В результате этой трагедии погибли 43 человека. Десятки пострадали.

За три дня до разрушения остатков моста состоялась закладка нового, автор проекта которого - генуэзский архитектор Ренцо Пиано.

Министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли заявил, что мост будет построен к концу года, а весной 2020 будет открыт.