Охотники за прохладой: в Европе скупают кондиционеры

Обильное питье и прохлада — то, что беспокоит большинство жителей Европы в эти жаркие, знойные дни больше всего.

Нетипичные для конца июня высокие температуры побудили страдающих от них европейцев скупать вентиляторы и кондиционеры.

Как отмечают многие местные дистрибьюторы — бум спроса на спасительные агрегаты пришелся как раз на первую волну горячего воздуха из Сахары, накрывшего практически всю Европу.

Судя по данным сайта Idealo, сравнивающего цены на товары в интернете, запросы на вентиляторы и кондиционеры по сравнению с данными недельной давности увеличился в 10 раз.

И, судя по всему, больше всех от жары страдают в Германии, Франции, Испании, Австрии и Италии.

Спрос на охладительные системы каждое лето становится тенденцией.

Согласно докладу Международного энергетического агентства, рост использования кондиционеров в домах и офисах по всему миру станет одним из главных стимулов спроса на электроэнергию в течение следующих трех десятилетий.

Количество кондиционеров в зданиях к 2050 году вырастет до 5,6 миллиардов, по сравнению с 1,6 миллиардами сегодня. А это означает, что каждую секунду в мире в течение следующих 30 лет будут покупать 10 новых кондиционеров.