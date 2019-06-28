У "Леголенда" и музея мадам Тюссо новый собственник

У британской компании Merlin Entertainments, которой принадлежит музей мадам Тюссо и Лондонское колесо обозрения, появился новый собственник.
Её выкупили владельцы датского производителя конструкторов Lego.
Стоимость сделки превышает 7,5 миллиардов долларов.
Ради такого приобретения семейный фонд Кристиансенов, владеющий контрольным пакетом акций Lego, вступил в консорциум с американской инвестиционной компанией Blackstone и канадским пенисонным фондом CPPIB.
Merlin - также оператор "Леголенда". Помимо самого знаменитого музея восковых фигур в мире, новым владельцам достанутся свыше ста тематических парков развлечений, работающих в 25 странах мира.