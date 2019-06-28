Саммит ЕС по кадровым вопросам

Брюссель готовится к ещё одному саммиту Евросоюза, на этот раз внеочередному. В воскресенье главы государств и правительств попытаются сформировать команду, которая будет управлять Союзом в следующие пяти лет.

На встрече померяются силами и волей лидеры Франции и Германии. Эммануэль Макрон продвигает французского переговорщика по брекситу Мишеля Барнье, а протеже Ангелы Мекель - немецкий евродепутат Манфред Вебер.

«Он по-прежнему явный фаворит, поскольку представляет Европейскую народную партию, - считает журналист Джон Уорт. - Вебер пользуется полной поддержкой этой крупнейшей фракции Европарламента».

Альтернативным кандидатом на пост главы Еврокомиссии является датский еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. Она из политической семьи президента Франции.

«Проблема в том, что либералы стали только третьей по величине группой в Европейском парламенте после выборов. Поэтому им нужно заключить сделку с другими политическими группами, чтобы Вестагер получила эту работу».

При распределении должностей очень трудно соблюсти верный баланс. Приходится учитывать политическую ориентацию, географическое происхождение и гендерную принадлежность кандидата. Пока в списке мало сильных восточноевропейцев. Но для некоторых такая система подбора руководителоей ветвей власти слишком обременительна:

«У меня революционное предложение, - говорит историк Тимоти Гартон-Эш. - Забудьте о партиях, о географии, о странах, просто найдите лучших людей для этой работы. В настоящий момент это своего рода четырёхмерный кроссворд. Восточноевропеец, западноевропеец, мужчина, женщина, с севера, с юга, слева, справа, и в результате вы не всегда получаете наиболее компетентных, а сейчас Европа действительно нуждается в лучших людях, поскольку у нас накопилось очень много важнейших дел".

Новым руководителям институтов ЕС предстоят решать проблемы: общего бюджета, верховенства закона, миграции, будущих отношений с Великобританией. Лидерам придётся сотрудничать и соперничать друг с другом.

Воскресный саммит наверняка продлиться допоздна. Возможно, его придётся закончить рабочим завтраком, лишь были объявлены окончательные имена.