Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Саммит ЕС по кадровым вопросам

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Саммит ЕС по кадровым вопросам
Размер текста Aa Aa

Брюссель готовится к ещё одному саммиту Евросоюза, на этот раз внеочередному. В воскресенье главы государств и правительств попытаются сформировать команду, которая будет управлять Союзом в следующие пяти лет.

На встрече померяются силами и волей лидеры Франции и Германии. Эммануэль Макрон продвигает французского переговорщика по брекситу Мишеля Барнье, а протеже Ангелы Мекель - немецкий евродепутат Манфред Вебер.

«Он по-прежнему явный фаворит, поскольку представляет Европейскую народную партию, - считает журналист Джон Уорт. - Вебер пользуется полной поддержкой этой крупнейшей фракции Европарламента».

Альтернативным кандидатом на пост главы Еврокомиссии является датский еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. Она из политической семьи президента Франции.

«Проблема в том, что либералы стали только третьей по величине группой в Европейском парламенте после выборов. Поэтому им нужно заключить сделку с другими политическими группами, чтобы Вестагер получила эту работу».

При распределении должностей очень трудно соблюсти верный баланс. Приходится учитывать политическую ориентацию, географическое происхождение и гендерную принадлежность кандидата. Пока в списке мало сильных восточноевропейцев. Но для некоторых такая система подбора руководителоей ветвей власти слишком обременительна:

«У меня революционное предложение, - говорит историк Тимоти Гартон-Эш. - Забудьте о партиях, о географии, о странах, просто найдите лучших людей для этой работы. В настоящий момент это своего рода четырёхмерный кроссворд. Восточноевропеец, западноевропеец, мужчина, женщина, с севера, с юга, слева, справа, и в результате вы не всегда получаете наиболее компетентных, а сейчас Европа действительно нуждается в лучших людях, поскольку у нас накопилось очень много важнейших дел".

Новым руководителям институтов ЕС предстоят решать проблемы: общего бюджета, верховенства закона, миграции, будущих отношений с Великобританией. Лидерам придётся сотрудничать и соперничать друг с другом.

Воскресный саммит наверняка продлиться допоздна. Возможно, его придётся закончить рабочим завтраком, лишь были объявлены окончательные имена.