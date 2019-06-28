Гавана: в ожидании праздника

Возраст ей нипочем: Гавана, один из самых старых городов Нового Света, привлекает туристов со всего мира своим историческим наследием, архитектурой, музыкой, извечной готовностью к празднику.

В этом году кубинская столица проводит настоящую внутреннюю инвентаризацию, чтобы во всеоружии отметить свой пятисотлетний юбилей. На протяжении веков Гавана оставалась площадкой, где соприкасались и взаимодействовали культуры, расы и религии.

Этот космополитичный город прочно ассоциируется с музыкой, танцем. Большой театр Гаваны, Gran Teatro, носит имя Алисии Алонсо. Эта великая танцовщица, педагог, хореограф, вывела кубинский балет на международную арену.

Хореограф Gran Тeatro Альберто Мендес говорит о постоянном развитии национальной балетной школы: "Театры заполнены до отказа, когда к ним приезжает наш балет. Этот вид искусства находит огромный отклик у публики; мы постоянно работаем над премьерными постановками, приглашаем новых танцоров. Да, мы неустанно реформируем нашу сцену последние 60 лет".