Выборы и протесты: новый виток кризиса в Тиране

В Албании в грядущее воскресенье пройдут выборы в местные органы власти. Сама дата голосования вызывала недовольство части истеблишмента, и президент Албании еще в начале июня своим указом попытался было отменить его, ссылаясь на нестабильную обстановку и опасения, что волеизъявление можеть носить "недемократический характер".

Это решение привело к взрыву массового недовольства в стране. На улицы столицы и других городов вышли сотни тысяч манифестантов, чтобы заявить о неприемлемости такого шага.

Албанский премьер Рама настаивал, что муниципальные выборы должны пройти в соответствии с графиком, чтобы не допустить политического "шантажа".

Конституционный суд пересмотрел законность решения президента и дату выборов подтвердил.

Акции протеста в стране проходят с начала года.

Оппозиционеры во главе с лидером Демократической партии Люльзимом Башой требуют отставки действующего правительства. Президент тогда призвал конфликтующие стороны к примирению.

Эди Рама, лидер правящей в Албании Социалистической партии, неоднократно заявлял, что цель оппозиции — препятствовать началу переговоров о вступлении Албании в состав ЕС, начало которых которых было перенесено на октябрь.

Правоцентристская оппозиционная Демократическая партия обвиняет правительство Эди Рамы в связях с оргпреступностью, а также подозревает его в фальсификациях на грядущих выборах.

Депутаты от этой партии некоторое время назад даже решили отказаться от кресел в парламенте, у партии власти - 74 места из 140.

Тогда же и Евросоюз, и США призвали оппозиционных депутатов вернуться в парламент и возобновить диалог с правящей партией.

Правительство всегда отвергало эти обвинения, подчеркивая, что протесты, которые продолжаются почти полгода, вредят репутации страны на международной арене.

Власть настаивает, что местные выборы провести необходимо, пусть даже и в отсутствие имен оппозиционеров в бюллетенях для голосования.