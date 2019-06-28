"Открытки с Кубы": яркая смесь прошлого и настоящего

Куба всегда привлекает смесью обветшавшего прошлого и бурлящей современности, полной жизненной силы, культуры и искусства. В этом году столица Гавана, столица страны, её экономический и культурный центр, отмечает годовщину. 16 ноября исполняется 500 лет со дня основания города, который назывался тогда Сан Кристобаль де Ла Гавана. Это один из старейших городов Нового Света – как стали называть эти места поселенцы. История Гаваны отразилась на её жителях, архитектуре, широких авеню и величественных зданиях, которые постепенно ремонтируют и приводят в порядок в рамках амбициозного плана восстановления города.

Большой театр Гаваны

Лучший способ познакомиться с этим городом – побродить по узким улочкам, площадям и паркам Старой Гаваны, по историческому центру, смешавшись с горожанами, которые проводят большую часть времени на открытом воздухе. Здесь, на Карибах, становится непонятно, отчего на Западе всё время такая гонка. Мы по привычке хотели перебежать через широкую авеню, и одна из шедших рядом женщин, придержав нас за руки, с улыбкой спросила: «Что за спешка?» Мы замедляем шаг, идём неторопливо. Сойдя на остров, лучше принять здешний ритм, неспешный и спокойный.

Улицы Гаваны

Ещё одна из ярких достопримечательностей города – старые автомобили, которые переносят нас в другие времена. Это весьма прибыльный туристический бизнес, но некоторые предлагают запретить старые машины, поскольку они сильно загрязняют город.

Улицы Гаваны

Поездки по Кубе занимают немало времени, но дорога того стоит. Любуясь тропическими пейзажами, живописными деревнями, полными жизни и музыки, старинными автомобилями, попадаешь в другую эпоху. Спустя несколько часов мы добираемся до Варадеро. Перед нами открывается райский вид – бирюзового цвета вода, потрясающей красоты природа, и к тому же здесь изысканный сервис, можно отдохнуть и развлечься.

Путешествие по острову

Пляж Варадеро

Мы побывали в новом международном отеле «Варадеро», который совсем недавно распахнул свои двери. Его возвели здесь после того, как местные власти решили, не без долгих колебаний, снести старый отель, построенный в 1940-х годах и сильно обветшавший. Роскошный новый корпус, расположенный у одного из красивейших пляжей Карибского моря, попытался унаследовать стиль своего предшественника.

Международный отель «Варадеро»

Мы продолжаем поездку и направляемся в Сантьяго-де-Куба, по пути пересекая провинцию Вилья-Клара и её столицу Санта-Клару. Каждый уголок этого прекрасного города напоминает о команданте Че Геваре. Именно с ним пришла сюда, в центральную часть острова, кубинская революция. И именно сюда были перевезены его останки, которые покоятся теперь в огромном мавзолее в Санта-Кларе. Статуя в полный рост поставлена в память о легендарном герое кубинской революции, погибшем в Боливии в 1967 году.

Памятник Че Геваре (Санта-Клара)

Приближаясь к Сантьяго-де-Куба, мы начинаем понимать, почему эти места прозваны “Tierra Caliente” (Горячая страна). В южной части острова очень жарко и душно. Из разноцветных домов раздаётся громкая музыка – сальса, трова, сон... Именно здесь родился знаменитый кубинский музыкант, легендарный Компай Сегундо. Музыка звучит отовсюду.

Улицы Сантьяго-де-Кубы

Виды с башни собора

Весьма любопытно, что в Сантьяго-де-Куба до сих пор сохранилось немало французских названий, а такие фамилии, как Дюбуа, Дюпон или Лагар – совсем не редкость. Здесь когда-то, в конце XVIII и начале XIX века, обосновались французы, бежавшие от гаитянской революции. Они привезли с собой капиталы и рабов и устроили здесь кофейные плантации. С ними сюда пришло и Просвещение, создав посреди гор элегантную и утончённую культурную среду. Говорили они по-французски и по-креольски. Их влияние по-прежнему заметно в здешней кухне, в образовании, в манере одеваться и даже разговаривать.

Музей La Isabelica

Музей La Isabelica