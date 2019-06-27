США: дебаты кандидатов-демократов начались

Экономика, изменение климата и миграционный кризис стали главными темами стартовавших в среду дебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии. В них приняли участие 10 из 24 политиков-демократов, заявивших о своём намерении вступить в борьбу за Белый дом.

Сенатор Элизабет Уоррен от Массачусетса была среди тех, кому удалось набрать наибольшее число голосов в опросах общественного мнения.

"Если экономика отлично подходит тем, у кого есть деньги, но не подходит всем остальным, то это просто чистая коррупция, нужно называть вещи своими именами. Нам нужно выявить первопричину такого положения вещей и внести структурные изменения в нашем правительстве, нашей экономике и нашей стране", - сказала Уоррен, пообещав бороться за избирателей так же, как она борется за свою семью.

Сенатор Эми Клобушар от Миннесоты обвинила нынешнего президента Дональда Трампа в ухудшении ситуации с безопасностью.:

"С этим президентом мы буквальные каждые десять минут находимся в волоске от войны, каждый раз ждём, что вот ещё один "твит", и война начнётся. Я не думаю, что вопросы внешней политики можно решать в пять часов утра в халате".

Действующего главу Белого дома критиковали и другие кандидаты. Сам он посетил в этот день военнослужащих на Аляске, заявив, что предпочёл встретиться с ними, чем следить за дебатами демократов, которые охарактеризовал в своём "Твиттере" одним словом: "Скукотища".

Но за стенами Конкретного зала в Майами, где проходили дебаты, собрались сторонники Трампа, устроившие акцию в его поддержку.

Оторвой раунд теледебатов демократов, в которых примут участие такие политические тяжеловесы как сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джо Байден, пройдёт в четверг.