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Россия

Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

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 Лев Удольский 
Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
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Два человека погибли, около 20 пострадали при аварийной посадке пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске, на севере Бурятии. Сообщается, что вскоре после взлёта отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. Погибли командир экипажа и бортмеханик. Лайнер выполнял рейс Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, на его борту было 42 пассажира, несколько из них госпитализированы. Причины инцидента выясняются.

Один из пассажиров снял момент аварийной посадки на видео: