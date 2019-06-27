Ангеле Меркель снова стало плохо

На приеме в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера немецкий канцлер пыталась справиться с дрожью.

Позже пресс-служба правительства Германии сообщила о хорошем самочувствии Меркель и ее намерении вылететь в Японию на саммит "двадцатки".

64-летняя Меркель присутствовала на церемонии прощания с министром юстиции Катариной Барли, которая переходит на работу в европейский парламент.

Это уже второй случай недомогания у Меркель за две недели, попавший в объективы камер.

На прошлой неделе на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время исполнения гимнов Меркель стало плохо.

Позже она объяснила свое состояние обезвоживанием организма, добавив, что почувствовала улучшение, выпив несколько стаканов воды. В Берлине в эти дни температура превышает 30 градусов по Цельсию.