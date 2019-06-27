Во Франции готовится референдум

Французские партии с противоположных концов политического спектра объединились в борьбе с приватизацией парижского Шарль де Голля и других аэропортов региона.
В мае инициативная группа парламентариев добилась права запустить процедуру референдума по блокировке продажи более 50% акций компании "Аэропорты Парижа", управляющей не только Шарль де Голлем, но и Орли и Ле-Бурже, стоимость которых оценивается в 9 млрд евро.
Перспектива приватизации "Аэропортов Парижа" вызвала волну негодования из-за опасений потери доходов и влияния в транспортном секторе. А также напомнила аналогичную ситуацию с приватизацией автомагистралей в 2006 году.
Рост цен за проезд в связи с ней был одной из жалоб "желтых жилетов", блокирующих пункты взимания платы по всей стране.
Для запуска референдума партиям нужно собрать более 4,5 млн подписей. Их сбор запущен в середине июня.
Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о поддержке этой инициативы о проведении референдума, заявляя, что привержен демократическому решению проблемы.