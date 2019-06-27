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Франция

Во Франции готовится референдум

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 Ольга Кепински 
Во Франции готовится референдум
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REUTERS/Philippe Wojazer
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Французские партии с противоположных концов политического спектра объединились в борьбе с приватизацией парижского Шарль де Голля и других аэропортов региона.

В мае инициативная группа парламентариев добилась права запустить процедуру референдума по блокировке продажи более 50% акций компании "Аэропорты Парижа", управляющей не только Шарль де Голлем, но и Орли и Ле-Бурже, стоимость которых оценивается в 9 млрд евро.

Думаю, что когда все противники высказываются одинаково, мы получаем мнение большинства. И в этом случае, когда мы заходим в тупик и не можем решить проблему мирно, то должен решать народ. Для этого у нас есть референдум
Эрик Кокнель
член партии "Непокорная Франция"

Перспектива приватизации "Аэропортов Парижа" вызвала волну негодования из-за опасений потери доходов и влияния в транспортном секторе. А также напомнила аналогичную ситуацию с приватизацией автомагистралей в 2006 году.

Рост цен за проезд в связи с ней был одной из жалоб "желтых жилетов", блокирующих пункты взимания платы по всей стране.

Для запуска референдума партиям нужно собрать более 4,5 млн подписей. Их сбор запущен в середине июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о поддержке этой инициативы о проведении референдума, заявляя, что привержен демократическому решению проблемы.