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Срочная новость

Испания

Горят леса Каталонии

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 Надежда Дрямина 
Горят леса Каталонии
Авторское право
REUTERS/Albert Gea
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Это самый сильный пожар за последние 20 лет в Каталонии, сетуют власти испанского региона. Горят леса в провинции Таррагона.

Известно, что возгорание началось в среду в районе населённого пункта Ла-Торре-дель-Эспаньоль. В условиях 35-градусной жары и подгоняемый сильным ветром огонь распространяется крайне быстро. За считанные часы он уничтожил до пяти тысяч гектаров леса.

Из зоны, где бушует стихия, эвакуированы десятки местных жителей, перекрыто движение по ряду дорог и автострад.

Взять под контроль огонь пытаются сотни пожарных и добровольцев, задействована воздушная техника. Но пока этого сделать не удаётся.

Тушению пожара мешает жара, установившаяся по всей стране. На этой неделе от неё изнывают не только жители Испании, но и других европейских стран. Потоки горячего воздуха, пришедшие из Сахары, накрыли практически весь континент.

По прогнозам синоптиков, жара не спадёт как минимум ещё несколько дней.

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