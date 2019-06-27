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Срочная новость

Брюссельское бюро

Кибербезопасность. Учебный союз. Чистый воздух. Сточные воды

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 Андрей Бекетов 
Кибербезопасность. Учебный союз. Чистый воздух. Сточные воды
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REUTERS/Kacper Pempel
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Программа "Вкратце из Брюсселя":

Евросоюз бьёт тревогу по поводу участившихся хакерских атак на него, и в частности - недавнего взлома компьютеров представительства ЕС в Москве.

В четверг вступает в силу новый закон о кибербезопасности ЕС. Он предполагает укрепление сотрудничества в этой области и улучшение координации действий стран-членов сообщества на случай крупномасштабных атак. Также закон устанавливает единые нормы сертификации IT-продуктов и услуг.

Общее учебное пространство

"Учёба объединяет молодежь" — под таким девизом ЕС сделал первые шаги к созданию Европейского образовательного пространства. В рамках этого проекта 85 млн евро было выделено университетам на создание совместных учебных программ и международных кампусов.

Перемещение студентов и преподавателей через границы будет существенно упрощено.

За чистый воздух во всех уголках

Европейским городам велят предпринимать срочные меры по очищению воздуха, если он окажется слишком загрязнён даже в отдельных участках, а не только в среднем по региону. Такое решение приняла главная судебная инстанция ЕС по требованию жителей Брюсселя.

Теперь экологические службы будут более тщательно средить за уровнем вредных примесей в окружающей среде у дорог, чем в парках.

Сточные воды - на поля

Евросоюз собирается использовать для орошения сельскохозяйственных угодий сточные воды из городских районов. Это позволит, в частности, смягчить пагубное влияние изменений климата и предотвратить нехватку продовольствия. Воды для ирригации полей бывает достаточно в населенных пунктах даже во время засухи.

Общий подход к регулированию этого процесса согласован на министерском уровне.