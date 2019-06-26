Ватикан: испытание зноем

Несмотря на изнуряющую жару и палящее солнце, папа римский Франциск не отложил очередную общую аудиенцию с верующими, которую обычно проводит по средам.

Сам он появился в положенный час и прежде чем дать своё благословение и освятить принесённые предметы, предупредил собравшихся:

"Эта аудиенция для двух групп : для вас, кто сейчас находится на площади, а также слабых и больных людей, которых мы приняли в Ватикане, в зале Павла VI. Они смогут следить за происходящим на большом экране. Потому что сейчас стоит сильная жара, и слабых нужно защитить, находиться здесь для них вредно".

Но тысячи верующих и туристов бросили вызов погоде:

"Для нас было так важно приехать сюда, - говорит эти мексиканцы, мы так хотели получить благословение от самого папы, что жару и не замечаем!"

Это последняя общая аудиенция понтифика перед летними каникулами. Обычно они проходят по средам в 11 часов утра, но в летнюю жару их переносят на 10 часов.

К этому времени температура в Риме уже достигла 31°С.