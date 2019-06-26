Автомобили: нормы ЕС или штраф?

Volkswagen может быть оштрафован на сумму до почти 2 миллиардов евро, а FiatChrysler до 750 миллионов евро, если их автомобили не будут соответствовать нормам ЕС по выбросам в атмосферу, установленным на 2021 год - не более 95 г углекислого газа на километр.

Такой прогноз опубликовала в среду консалтинговая фирма AlixPartners. Он сделан на основе данных о выбросах транспортных средств, о которых сообщили производители в конце 2017 года. С тех пор автогиганты сократили выбросы углекислого газа за счет увеличения продаж электрических и гибридных автомобилей.

Volkswagen пообещал соблюдать нормы ЕС, а FiatChrysler заявил, что будет искать самые дешевые варианты, в число которых может войти и выплата штрафов.