Ужас миграции: отец и дочь захлебнулись, пытаясь переплыть из Мексики в США

В одном кадре отразилась шокирующая реальность миграционного кризиса на границе Мексики и США.

На этой фотографии Оскар-Альберто Мартинес и его 23-месячная дочь Валерия лежат лицом вниз на мелководье реки Рио-Гранде. Детская рука обнимает отца под майкой, что оставляет впечатление, будто малышка прижалась к нему в последние минуты жизни.

Снимок трагической судьбы этих двух мигрантов был сделан журналисткой Хулией Ле Дюк и опубликована в мексиканской газете La Jornada.

По сообщению мексиканской прессы, уроженец Сальвадора Мартинес был разочарован тем, что его семья не смогла обратиться напрямую к властям США и попросить политическое убежище. Поэтому в минувшее воскресенье он попытался переплыть реку Рио-Гранде на границе Мексики и США вместе со своей дочерью, чтобы добраться до Техаса.

Он доплыл с дочерью до американского берега реки и, оставив Валерию на берегу, снова бросился в воду, чтобы вернуться за своей женой. Увидев, как отец удаляется от берега, девочка бросилась в воду вслед за ним и стала тонуть.

Мартинес снова повернул к берегу, где оставил дочь, и смог выхватить её из воды, но затем их снесло сильным течением реки, как рассказала жена погибшего в своём заявлении в полицию.

Соцсети уже сравнивают этот кадр с фотографией сирийского мальчика Алана Курди, утонувшего в 2015 году у побережья греческого острова Кос. Фотография ребёнка шокировала весь мир и не раз использовалась для того, чтобы подчеркнуть тяжелое положение сирийских мигрантов.

"Чрезвычайно грустно, что подобное происходит, - заявил во вторник президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. - Мы всегда осуждали то, что на фоне растущего неприятия в США, всё больше людей гибнут в пустыне или пытаясь переплыть реку".

Семья незаконных мигрантов убегает от мексиканского пограничного патруля Reuters

Администрация президента Трампа ужесточила меры в отношении незаконной иммиграции, резко сократив число мигрантов, которым разрешено ходатайствовать о предоставлении политического убежища в стране.

На прошлой неделе начальник Центра временного содержания мигрантов в Матаморосе на границе Мексики и США, сообщил, что еженедельно собеседования о предоставлении убежища проходят всего от 40 до 45 человек, при том, что своей очереди ожидают от 800 до 1.700 человек, внесённые в список ожидания. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Теперь США предают большее значение программе миграции, согласно которой просители убежища вынуждены ждать в Мексике, пока их ходатайства будут рассмотрены. Эти рассмотрения в США могут занять до нескольких лет.