Брейк-данс войдет в программу Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно включил брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте комитета.

Президент организации Томас Бах заявил, что эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения МОК. "Благодаря им Олимпиада будет более сбалансированной в гендерном плане и более "городской", а еще это возможность наладить связь с молодым поколением", — считает Бах.

Окончательное решение по включению этих видов спорта в программу Олимпиады МОК примет в декабре 2020 года.

Прошлым летом лучшие танцоры брейк-данса сразились на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. "Золото" выиграл россиянин Сергей Bumblebee Чернышев. Скейтбордисты, скалолазы и серферы впервые выступят на Олимпиаде в следующем году.