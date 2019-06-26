НАТО: "У РФ есть пять недель"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, у России есть еще пять недель для ликвидации ракет, нарушающих положения договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он также отметил, что альянс будет вынужден пойти на ответные меры, в случае если Россия не вернется к соблюдению соглашения.

Речь идет о ракете "Новатор" 9М729 (SC8 в классификации НАТО), из-за разработки которой возник спор между Вашингтоном и Москвой.

Эти ракеты способны нести ядерный заряд, могут долететь до европейских городов за считанные минуты. Йенс Столтенберг генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: "Развёртывание российских крылатых ракет SC8 —очень серьёзная проблема. Эти ракеты способны нести ядерный заряд, могут долететь до европейских городов за считанные минуты. Их сложно обнаружить, их можно перевозить, тем самым сокращается время оповещения и снижается порог возможного использования ядерных боеприпасов в вооружённом конфликте. Эти новые российские ракеты нарушают ДРСМД".

Между тем Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в этом договоре.

В феврале США объявили о начале официальной процедуры расторжения соглашения, потребовав от России уничтожить несколько видов ее новейших ракетных систем. Россия отвергла все обвинения в нарушении ДРСМД.