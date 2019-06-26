Судно Sea Watch вошло в воды Италии без разрешения

Немецкое поисково-спасательное судно Sea Watch с 42 мигрантами на борту вошло в итальянские территориальные воды, игнорируя запреты Рима. Капитан направил судно к берегам Лампедузы. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини резко высказался об этой ситуации.

Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии

"Мы предупреждаем: мы будем использовать любые средства, которые позволит демократия, чтобы остановить это беззаконие. Очевидно, что правительство Нидерландов будет нести ответственность, правительство Германии тоже, потому что команда судна – немцы. Я сыт по горло и говорю от имени 60 миллионов итальянских граждан"

По словам представителей благотворительной организации Sea Watch, капитан решил отправиться на остров Лампедуза, потому что ситуация на борту была "более отчаянной, чем когда-либо". Спасенные у берегов Ливии 42 мигранта находились в международных водах около двух недель. Ранее Европейский суд по правам человека отказался обеспечить высадку.