Нагишом на скутере от жары (и полиции)

Полиция немецкой федеральной земли Бранденбург остановила на дороге мужчину, который решил доехать до места назначения "в чём мать родила", надев лишь сандалии. Мужчина невозмутимо возразил полицейскому на местном диалекте: "Да что ж такого-то? Ведь жарко!"

По сообщению полиции сам по себе факт вождения в голом виде не рассматривается как правонарушение - при условии соблюдения всех остальных правил. В данном случае (см. фото) водитель правил не нарушал, ехал на скутере, надев, как требуется, шлем, а на ногах у него были сандалии, то есть ничто не мешало нормальной поездке. Тем не менее правоохранители обращают внимание на тот факт, что голый мужчина на скутере теоретически может шокировать своим видом некоторых прохожих. Это обстоятельство может рассматриваться как административное правонарушение. Водителю, которому стало жарко на солнце, в результате пришлось продолжить путь, натянув шорты.

Похожий случай произошёл на этой неделе в западногерманской провинции Зауэрланд. В супермаркете 32-летний мужчина разделся до гола и бегал в отделе охлаждённых продуктов, где стоят большие холодильные установки, сообщает местная пресса. На призывы работников магазина молодой человек не реагировал. Бегая по магазину от персонала, мужчина выхватывал то банку пива, то банан, чтобы тут же выпить и закусить. Нарушителя общественного спокойствия наконец одолели и передали полиции. Сдавать кровь на алкотест он отказался и в результате был отпущен домой лишь вечером.