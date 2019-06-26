Ритмы гнау: барабаны и лютня

В марокканском городе Эс-Сувейра завершился 22 фестиваль этнической музыки гнауа (гнауа, – потомки черных рабов из Судана, Гвинеи и других стран тропической Африки, завезенные в Марокко несколько столетий назад. Их отличает особая субкульутра, сочетающая традиционную музыку и элементы акробатического танца).

Одним из долгожданных событий фестиваля этого года стал концерт Сушилы Раман - она ​​известна своей энергичной музыкой, опирающейся на религиозные традиции Индии и Пакистана. На фестивале Раман выступила вместе с Маэлем Хамидом Эль- Касри, одним из ведущих марокканских музыкантов гнауа: "Мне нравится идея межкультурного сотрудничества, - призналась исполнительница. - Вот почему мне так приятно было выступать здесь, в Марокко. Я очень увлечена ритуальной музыкой, трансовые состояния влияют на то, как я пишу на английском... для меня эти состояния в музыке очень важны".

Звезды международной величины на фестивале этого года: например, Tinariwen - отмеченная наградой "Грэмми" группа музыкантов-туарегов из пустыни Сахара. Творчество группы воспринимается как голос этого народа, борющегося за независимость северного региона Мали

Музыканты подтверждают: "Мы передаем миру послание всех туарегов Сахары. Да, суть нашей музыки в этом - рассказывать о туарегах, о том, кто эти люди, какие проблемы они решают".

Группа отыграла концерт с Малемом Мустафой Бакибу, звездой континента, сотрудничавшим с такими авторитетами от музыки, как к Маркус Миллер, Пэт Метени и Сантана.

"Культура гнауа долгое время находилась в тени, - заявил музыкант. - Теперь она известна во всем мире. Надеемся, что молодое поколение примет эстафету и сделает еще больше, для сохранения и развития этой культуры".

Среди марокканских талантов на фестивале была представлена Набилия Маан. Молодая исполнительница ищет вдохновение в традиционной марокканской музыке, а еще во французском шансоне и джазе. В 19 лет она стала самой молодой арабской или африканской певицей, выступившей в концертном зале "Олимпия" в Париже. Ее альбом от 2017 получил две престижные награды в Марокко.

А группа Betweenata из Касабланки с традиционной музыкой не имеет ничего общего, однако ее аудитория буквально сходит с ума. Мохаммед Лабиди, один из основателей Betweenata, рассказывает: "Единственное, что нас связывает с гнауа - это марокканская идентичность, а также проблематика транса, потому что в рок-музыке транса много. Но у нас есть собственная визитная карточка - эта "сумасшедшинка", которой мы охотно и весело делимся с нашей аудиторией".

Несмотря на то, что для исполнения гнауа использу.тся всего 3 инструмента – барабан "ганга", кастаньеты "кракеб" и трехструнная лютня "гембри" – по силе эмоционального воздействия эта музыка не имеет себе равных, а сами марокканцы приписывают ей целительные свойства.