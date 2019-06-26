В ФРГ по делу о групповом изнасиловании судят иностранцев

"У жертвы не было ни единого шанса защитить себя", - такие слова произнёс прокурор в начале судебного процесса по громкому делу о групповом изнасиловании. Преступление в отношении 18-летней девушки произошло в октябре прошлого года в немецком Фрайбурге.

На скамье подсудимых 11 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Один из них гражданин Германии, остальные - иностранцы, в основном сирийцы.

"Особая трудность в этого процесса - в предвзятости, с которой ничего нельзя сделать, но которая присутствует", - заявил адвокат обвиняемых Йорг Рицель.

По версии следствия, на дискотеке в ночном клубе один из подозреваемых дал потерпевшей напиток, содержавший наркотическое вещество. Позже он и его приятели в течение нескольких часов совершали над девушкой, находившейся в бессознательном состоянии, насильственные действия сексуального характера.

Произошедшее вызвало шок у жителей Фрайбурга. Как в самом городе, так и за его пределами прошли многочисленные акции протеста с требованием ужесточить правила приёма беженцев и мигрантов.

Оглашение приговора ожидается не раньше декабря.