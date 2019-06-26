ЕС: киберугроза нарастает

Европейский союз всерьёз обеспокоен за свою кибербезопасность. Причина тому - участившиеся хакерские атаки и в частности - недавний взлом компьютеров представительства ЕС в Москве.

Как утверждают аналитики, степень опасности для каждого государства-члена разная. Вот почему большинство европейских стран довольно неохотно делятся друг с другом ценной конфиденциальной информацией.

"Например, у британцев есть эксперты и ресурсы, необходимые для тщательного изучения чипов компании Huawei и их компонентов. А у большинства маленьких европейских стран возможности проделывать подобное нет, - поясняет Густав Грессель, эксперт в области оборонной политики ECFR. - Их спецслужбы, IT-специалисты недостаточно сильны - в их распоряжении нет таких технологий, которые позволили бы им дотянуться до столь высокого уровня. Остаётся учиться на практике. К примеру, балтийские страны, которые уже не раз сталкивались с киберугрозами, научились им противостоять. Они могут стать активными участниками дискуссий на эту тему. Им есть чем поделиться", - заключает он.

Новый закон о кибербезопасности ЕС вступает в силу в четверг. Он предполагает укрепление сотрудничества в этой области и улучшение координации действий стран-членов сообщества на случай крупномасштабных атак. Также закон устанавливает единые нормы сертификации IT-продуктов и услуг.

И всё же эксперты признают: в этом вопросе Евросоюз отстаёт от США и Китая.

"Если посмотреть на основных игроков, то соцсети и розничные продавцы IT-технологий находятся во владении больших американских и китайских компаний. Так что мы в этом плане неконкурентноспособны, - уверяет Удо Хельбрехт, исполнительный директор ENISA_. - С другой стороны, у нас есть множество малых и средних предприятий - это несколько сотен или тысяч разработчиков, специалистов в сфере информационной безопасности, находящиеся в первых рядах. Задача Европы состоит в том чтобы вступить в эту конкурентную борьбу наравне с Азией и Соединёнными Штатами"._