Выставка новейших вооружений в Подмосковье

В Подмосковье, в выставочном парке «Патриот», начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2019».организованный министерством обороны России. По словам организаторов, в этом году почти в два раза увеличена экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения российского производства.

Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, в том числе и для того, чтобы затормозить научно-технический прогресс в России, предприятия оборонно-промышленного комплекса не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития. Сергей Шойгу министр обороны РФ на открытии форума

На форуме представлены 12 новейших образцов вооружения и военной техники, которые ранее не демонстрировались: бронетехника, ракетные комплексы и целый ассортимент проектируемых беспилотных летательных аппаратов, от тяжёлого ударного беспилотника «Охотник» до миниатюрного дрона размером 10 на 10 см и весом 15 г.

10 стран, среди которых Китай, Индия, Пакистан, ЮАР, Турция и Таиланд, привезли собственные экспонаты. На форуме присутствуют делегации из 120 стран.

Для всех желающих выставка откроется 28 июня. Суммарная посещаемость форума, по прогнозу организаторов на основании опыта 2018 году, превысит 1 млн человек.