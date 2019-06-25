На Землю вернулся экипаж с МКС

На Землю вернулись члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-11», отстыковавшегося от Международной космической станции (МКС). Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Кононенко, астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.

Продолжительность экспедиции составила 204 суток; Давид Сен-Жак установил рекорд Канады по непрерывному пребыванию в космосе.

Как сообщает Роскосмос, за время пребывания на МКС экипаж полностью выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций. На околоземной орбите продолжат работать российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.