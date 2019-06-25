США – Иран: обмен любезностями

Введение Вашингтоном новых санкций в отношении Тегерана в иранском министерстве иностранных дел назвали бесполезным, отметив, что санкции «закрывают путь для дипломатии». Ещё более резко высказался президент Ирана Хасан Рухани, усомнившийся в психическом здоровье американских политиков.

– Ни один мудрый человек не стал бы делать того, что они сейчас делают. Мне представляется, что в руководстве американской администрации царит глубокое уныние и полная неразбериха. У них проблемы с психикой. Белый Дом поражён психическим расстройством, там не знают, что делать.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что по-прежнему считает возможными переговоры, уточнив, к чему они должны, по его мнению, сводиться:

– Президент оставил дверь открытой для настоящих переговоров о полной и проверяемой ликвидации иранской программы создания ядерного оружия, о прекращении разработок таких средств доставки, как баллистические ракеты, о прекращении поддержки международного терроризма и других порочных действий во всём мире. И от Ирана лишь требуется войти в эту открытую дверь.

Положение дел вызывает беспокойство во всём регионе, о чём напомнил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, призвавший стороны разрешить разногласия дипломатическим путём:

– Пакистан хотел бы, чтобы выход из этой напряжённой ситуации был найден путём переговоров. Не думаю, что усиление напряжённости в регионе соответствует интересам Соединённых Штатов, Ирана или всего региона.

20 июня иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник, зашедший, по их утверждениям, в воздушное пространство их страны. Это едва не привело к военной операции США против Ирана. Неделей ранее на двух танкерах в Оманском заливе произошли взрывы и пожары. Ответственность за инцидент США возложили на Иран, который эти обвинения отвергает.