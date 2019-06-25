Первая пресс-конференция руководства МИБ в Будапеште

Руководство Международного инвестиционного банка провело первую пресс-конференцию после того, как штаб-квартира организации была переведена из Москвы в Будапешт. По заключенному с властями Венгрии соглашению, руководство и сотрудники банка будут обладать иммунитетом от судебных преследований, что вызвало вопросы журналистов, на которые ответил председатель Правления банка Николай Косов:

– Речь идёт об иммунитете, которым обладает и любая другая международная организация в стране, где находится её штаб-квартира. Ни более, ни менее.

Он также ответил на вопрос, действительно ли банк был внесён в реестр российских государственных учреждений:

– Когда правление узнало об этом, мы устроили в Москве настоящий скандал. И, конечно, нас убрали из реестра уже через два дня после того, как мы там оказались. Речь идёт об ошибке или чрезмерной активности кого-то из бюрократов.

России принадлежит самая крупная доля в капитале банка – около 47%, в то время как доля Венгрии составляет 12%. В 2000 году Венгрия заявила о выходе из состава банка, но 15 лет спустя возобновила членство.