Жара в Европе: спасайся, кто может

Как спастись от накрывшей Европу жары в "вечном городе"? Местные жители, а также туристы со стажем поняли: проводить время около воды или налегать на итальянское мороженое.

Помимо известных на весь мир фонтанов, таких как Треви, воду которых лучше не пить, по Риму рассеяны до 2 тысяч источников питьевой воды. В день, когда температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию, это как нельзя кстати: "Думаю, что проведу весь день в офисе. Там кондиционер. На улице делать нечего - слишком жарко!" - говорит этот житель Рима.

"В этом месте скапливается все больше людей, и в какой-то момент это может стать опасным: кто-то получит тепловой удар или упадет в обморок", - добавляет турист из Азии.

В центре Будапешта, как и в любом другом мегаполисе, жара особенно ощутима. Городские парки и водоемы берут штурмом: "

"Я лично люблю лето и жару, тем более, когда можно полакомиться мороженым", - делится впечатлениями эта студентка.

"На моем рабочем месте нет кондиционера. Есть только небольшой вентилятор, который вдувает горячий воздух в кабину. Вот почему я сижу здесь снаружи", - рассказывает эта работница киоска.

Во Франции оранжевый уровень метеоопасности объявлен в 65 департаментах. Во вторник в Париже, Страсбурге, Лионе столбик термометра превысил 35-градусную отметку. В среду может быть побит 40-градусный рекорд, не исключают метеорологи.

Власти Праги вывели на улицы десятки поливальный машин, к большой радости зевак и туристов.

Бороться за прохладу приходиться в эти знойные июньские дни не только людям, но и животным, свидетельствуют сотрудники Венского зоопарка. Каждый из живущих здесь орангутанов разработал свою тактику: один из самцов поливает себя из шланга, другой пьет холодную воду, а самка предпочитает проводить время под мокрым одеялом.