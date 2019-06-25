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Бизнес

Цена на золото бьет рекорд

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 Ирина Александрова 
Цена на золото бьет рекорд
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Золото стремительно дорожает. В ходе торгов во вторник цена за унцию драгоценного металла достигла максимального значения за шесть лет, превысив 1442 доллара.

Среди причин эксперты называют целый ряд факторов: опасения за мировой экономический рост, торговые противоречия США и Китая, а также возросшую напряженность в отношениях США и Ирана.

Повышению цен на золото также способствовали заявления ФРС США и центробанков других стран о возможном снижении базовой процентной ставки.

На фоне ожиданий, что доллар ослабнет, инвесторы начали переносить сбережения в биржевые фонды, которые обеспечиваются физическим золотом, и приобретать фьючерсы и опционы на золото.