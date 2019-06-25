Батумский порт соединяет Восток и Запад

Батуми, 3-й по величине городе Грузии, популярный черноморский курорт, важный туристический и коммерческий центр.... Одна из главных статей экономики города и региона - морская транспортировка нефти.

Сегодня руководство порта Батуми делает ставку на диверсификацию: здесь идет строительство нового терминала, где можно будет хранить до 60 тысяч тонн минеральных удобрений.

Жалолиддин Авезов из инвестиционной группы Wondernet Express, участвующей в строительстве терминала, показывает и рассказывает: "Мы стоим у причала № 7 морского порта Батуми, где собираемся строить новый терминал для транзита, обработки и хранения минеральных удобрений, которые производятся в Центральной Азии. Они будут доставлены сюда через Азербайджан и Грузию".

Стоимость проекта превышает 20 миллионов долларов; в нем участвуют частные компании и правительство Грузии.

Современный мультимодальный терминал будет специализироваться на поставках минеральных удобрений. Удобрения сначала аккумулируются в морском порту Баку, оттуда по железной дороге доставляются в Батуми.

Ожидается, что новый транспортный коридор станет кратчайшим и наиболее эффективным маршрутом для продукции из Центральной Азии на черноморское побережье, а оттуда - на мировой рынок. Это, считают аналитики, также улучшит геополитические позиции участвующих стран.

Грузия стремится полностью использовать преимущества своего стратегического положения на перекрестке Европы и Азии, став коммерческим хабом, соединяющим Восток и Запад.

Проект по модернизациии порта Батуми - часть программы правительства по созданию в регионе благоприятной инвестиционной среды.

Леван Гургенидзе, заместитель директора Батумского нефтяного терминала, уточняет: "Через новый терминал мы переправим миллион двести тысяч тонн удобрений. Он станет самым удобным в плане соединения восточных рынков и западных стран. Это улучшит репутацию нашей страны как международного транзитного центра именно для этой специфической группы товаров".

Батуми - столица грузинской автономной республики Аджария. Строительство нового терминала, по расчетам, даст новый стимул для развития региональной экономики: здесь будут созданы, как ожидается, не менее ста новых рабочих мест.

Торнике Рижвадзе, председатель правительства Аджарии, настроен оптимистично: "Новый терминал станет своего рода воротами для черноморско-каспийского региона, он откроет новые возможности для соединения Европы и Азии. Это станет эпохальным событием для местной экономики с точки зрения создания рабочих мест".

Власти утверждают: новый терминал будет соответствовать международным экологическим стандартам и правилам. Его планируется ввести в эксплуатацию к лету 2020 года.