Доклад о коррупции в Европе

Корреспондент Euronews Мейв Мак-Махон передаёт для программы "Вкратце из Брюсселя":

"На этой неделе в Праге прошли крупнейшие акции протеста против коррупции и нынешнего премьера миллиардера Андрея Бабиша. Во вторник антикоррупционный орган Совета Европы (ГРЕКО) опубликовал в Брюсселе ежегодный доклад, сосредоточив свою критику на Чешской Республике.

«Против Чешской Республики возбуждена так называемая "процедура несоблюдения", - сказал президент ГРЕКО хорват Марин Мрчела. - Она получила за последнее время шестнадцать рекомендаций, и ни одна из них не была соблюдена. Неудивительно, что люди недовольны".

Но Чешская Республики не одна такая. Ещё пятнадцать стран, включая Германию и Францию, тоже уличены в пренебрежении рекомандациями антикоррупционного органа. А Венгрия не дала разрешения на публикацию доклада. Поясняет венгерский "зелёный" евродепутат:

«Мы знаем о докладе ГРЕКО, что он критикует Венгрию за коррупционную ситуацию, - сказал Бенедек Явор. - Думаю, из-за этого правительство и не одобрило его публикацию. Тем самым оно признало наличие в Венгрии системной коррупции, нацеленной на разбазаривание государственных денег, особенно фондов ЕС ».

В докладе ГРЕКО указывается, что бытующее представление о низких уровнях коррупции в некоторых странах не должно ослабить антикоррупционных мер. Представитель организации Transparency International призывает теперь бросить усилия на их выполнение:

«Думаю, каждая страна, несмотря на свой рейтинг в этом докладе, должна проявлять в этой борьбе усердие, потому что всегда можно добиться большего, - говорит Николас Айосса. - Например, в индексе нашей организации Дания постоянно получает высокие баллы, но, во-первых потому, что наш индекс относится только к государственному сектору, а во-вторых потому, что он не охватывает некоторые наиболее существенные и серьезные вопросы, такие как отмывание денег. Даже когда некоторые страны-члены получают высокие баллы, крайне важно, чтобы все продолжали стараться изо всех сил".

"Такие же сигналы приходят с улиц Европы. Сосредоточившись на судебных системах, судьях и прокурорах, ГРЕКО надеется постепенно улучшить ситуацию".

Соглашения ЕС с Вьетнамом

В Брюсселе одобрены торговое и инвестиционное соглашения между ЕС и Вьетнамом. Они будут подписаны 30 июня в Ханое. Предполагается практически полностью (на 99%) отменить таможенные пошлины между двумя сторонами. Их товарооборот оценивается в 50 млрд евро.

ЕС уже заключил подобные соглашения с ещё одной страной Юго-Восточной Азии — Сингапуром.

Международные разводы

Расторжение брака бывает особенно трудным и болезненным, если у супругов разное гражданство. Упростить и ускорить эту процедуру призваны одобренные Евросоюзом новые правила международного сотруничестве в матримональных вопросах, таких как развод, раздел имущества, опека над детьми и их похищение.

При разрешении споров между разведенными родителями из разных стран решено ставить на первое место благополучие ребенка.