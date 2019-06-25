Верховный суд Австрии разрешил выдать Фирташа США

Верховный суд Австрии санкционировал экстрадицию в США украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Он стал фигурантом дела о коррупции: по версии американского следствия, Фирташ потратил почти 20 миллионов долларов на подкуп чиновников в Индии. Таким образом он, якобы, добивался разрешений на добычу титановой руды, которую затем собирались поставлять в США.

Предприниматель заявляет о своей невиновности, его защита называет дело политически мотивированным. Фирташ поддерживал президента Украины Виктора Януковича, который бежал из страны в разгар массовых акций протеста и вооружённого противостояния на улицах Киева в 2014. В том же году предпринимателя впервые задержали в Вене, после чего дело о его экстрадиции неоднократно рассматривалось в австрийских судах.

Теперь, с санкции Верховного суда окончательное решение о выдаче Фирташа Соединённым Штатам должен принять австрийский министр юстиции. Как отмечает ТАСС, свою роль может сыграть решение Европейского суда, куда защита предпринимателя также направила жалобу.