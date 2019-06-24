Атака на аэропорт в Абхе: есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб и более 20 пострадали в результате нападения на аэропорт в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Как сообщили арабские СМИ, с территории Йемена сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) был выпущен начиненный взрывчаткой беспилотник.

Несколько дней назад мятежники объявили, что нанесли ракетный удар по электростанции, расположенной в местечке Аш-Шакык, находящемся неподалеку от приграничного города Джизан.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая воюет с повстанцами с марта 2015 года.