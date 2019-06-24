Француженки и англичанки – в четвертьфинале

Капитан французской женской сборной по футболу Амадин Анри вырвала победу у бразильской сборной в дополнительное время, на 107-й минуте матча. Решающий гол, обеспечивший Франции выход в четвертьфинал, был забит со штрафного удара.

Основное время закончилось со счётом 1:1. Первый гол в начале второго тайма забила нападающая французской сборной Валери Говен. Через 10 минут ответный мяч во французские ворота забила бразильская полузащитница Таиса.

В параллельном матче англичанки разгромили камерунок со счётом 3:0. Первый гол в первом тайме забила Стеф Хотон, во втором тайме отличились Эллен Уайт и Алекс Гринвуд. Камерунские футболистки остались недовольны судейством на основе системы видеопомощи арбитрам.

В понедельник за выход в четвертьфинал испанки сразятся с американками, а шведки – с канадками.