7 пожизненных сроков для серийного убийцы

К семи пожизненным срокам - за каждую из жертв - приговорен первый в новейшей истории Кипра серийный убийца. 35-летний военный Никос Метаксас признал свою вину в гибели пяти женщин и двух детей в период с 2016 по 2018 годы. От адвоката он отказался.

Погибшие были гражданками Филиппин, Румынии и Непала, приехавшими на Кипр на заработки. Бывший военный приглашал их на свидание (двое из женщин имели несчастье взять с собой детей), затем убивал, а тела сбрасывал в заброшенные каньоны. Расследование началось лишь после того, как одно из тел в апреле случайно обнаружили туристы. Все эти три года правоохранительные органы Кипра никак не реагировали на сообщения об исчезновении женщин и отказывались принимать к рассмотрению заявления родственников.

Это дело войдет в анналы не только потому, что стоило места министру юстиции и руководителю полиции острова, но и потому что президент страны признал проблему "недостаточной защиты прав иностранной рабочей силы".