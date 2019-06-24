"Сан-Сиро" будет разрушен?

Знаменитый миланский стадион «Сан-Сиро» будет снесён – об этом объявил президент футбольного клуба «Милан» Паоло Скарони. Его слова подтвердили и в руководстве «Интера». По проекту, новый стадион появится в нескольких метрах от снесённого уже к 2025 году. Между тем, в городской мэрии заявили, что «Сан-Сиро» простоит по меньшей мере до 2026 года. Мэр Милана Джузеппе Сала выступает против возведения новой арены, предпочитая провести модернизацию стадиона. «Сан-Сиро» был построен в 1926 году, но после этого неоднократно перестраивался и расширялся.