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Спорт

"Сан-Сиро" будет разрушен?

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 Лев Удольский 
"Сан-Сиро" будет разрушен?
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Знаменитый миланский стадион «Сан-Сиро» будет снесён – об этом объявил президент футбольного клуба «Милан» Паоло Скарони. Его слова подтвердили и в руководстве «Интера». По проекту, новый стадион появится в нескольких метрах от снесённого уже к 2025 году. Между тем, в городской мэрии заявили, что «Сан-Сиро» простоит по меньшей мере до 2026 года. Мэр Милана Джузеппе Сала выступает против возведения новой арены, предпочитая провести модернизацию стадиона. «Сан-Сиро» был построен в 1926 году, но после этого неоднократно перестраивался и расширялся.