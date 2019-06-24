Во взрослую жизнь под "Алыми парусами"

Попутного ветра. В Санкт-Петербурге выпускников школ проводили во взрослую жизнь. Там прошел ежегодный фестиваль "Алые паруса".

Мероприятие проходит на берегах Невы с 1968 года, в 1979 году его проведение было прекращено и возобновилось только в 2005.

В этом году на торжество приехали десятки тысяч школьников из России и стран СНГ.

Всего же увидеть знаменитое шоу пришли около 1,5 млн человек.

Зрителям показали театрализованное представление на Дворцовой площади, концерт и пиротехническое шоу.

Заключительным аккордом праздника под огнями залпов фейерверков и песню "Синяя вечность" стал проход по Неве двухмачтового брига "Россия" с алыми парусами - точной копии судна 19 века.