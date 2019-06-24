Аргентина вышла в 1/4 финала Кубка Америки

Подарок на день рождения. Именинник Лионель Месси вывел свою сборную в четвертьфинал Кубка Америки, проходящего в Бразилии.

В финальном матче группового этапа Аргентина обыграла приглашенную на турнир сборную Катара, забив два безответных мяча на 4-ой и 82-й минутах.

Голами отметились Лаутаро Мартинес и Серхио Агуэро.

В параллельном матче колумбийцы выиграли у парагвайцев со счетом 1:0 и, набрав 9 очков, вышли в четвертьфинал с первого места.

Аргентинцы же благодаря единственной победе в группе набрали 4 очка и обеспечили себе место в плей-офф.

Для сборной Парагвая, в активе которой 2 очка, еще не все потеряно.

Если она окажется одной из двух лучших команд, занявших третьи места в своих группах, то тоже окажется в числе четвертьфиналистов.

Аргентина сразится за место в полуфинале Кубка Америки со сборной Венесуэлы 28 июня.