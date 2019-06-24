Спасение на море: новая система локализации

О разработке системы локализации пассажиров рассказывает Тасос Кунудес, главный исполнительный директор компании SignalGeneriX и технический руководитель проекта LYNCEUS2MARKET:

"Большинство людей погибают в море не от того, что тонут, а из-за гипотермии, в связи с этим важно установить местоположение людей как можно скорее.

Технологии на основе GPS стоят дорого, поэтому не применяются в массовом порядке.

В рамках проекта LYNCEUS мы уделили особое внимание снижению стоимости: по сравнению с портативными устройствами GPS — это самое экономичное решение.

Наши устройства можно локализовать при любых погодных условиях, даже в самых экстремальных, а также в темноте. Таким образом мы можем установить точное местоположение людей в море при любых погодных условиях.

Все технологии прошли проверку в режиме реального времени, уровень готовности наших технологий сегодня высокий. В течение двух лет мы тестируем эти устройства в реальных условиях — на судах, в море. Сегодня мы готовы перейти к следующему этапу — коммерческому внедрению".