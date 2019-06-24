О чём нам меньше всего хочется думать на борту круизного судна? Об экстренной эвакуации. Но если такая необходимость всё же возникнет, новые технологии могут помочь нас спасти. Здесь, в Греции, и по всей Европе учёные и круизные компании работают над системой локализации пассажиров в случае чрезвычайной ситуации (Lynceus2Market).

Как работает "маячок" спасения?

Сигнал тревоги даёт команду к началу тренировочной эвакуации: экипаж круизного судна должен быстро подготовить спасательные шлюпки и собраться на палубе для переклички. Но сегодня вместо бумажных списков судно испытывает новую технологию: электронные метки.

Говорит Антонис Калис, глава департамента научных исследований и разработок компании SignalGeneriX и технический руководитель проекта Lynceus2Market: "Круизные компании уже выдают своим пассажирам электронные устройства — например, для оплаты покупок на борту или для доступа в каюты. Так что мы можем легко интегрировать личные "маячки" в электронные ключи или браслеты".

В случае эвакуации эти метки не придётся сканировать вручную: их местоположение можно отслеживать в реальном времени через бортовую беспроводную сеть. Разработчики уверяют, что эта функция будет использоваться только в экстренных ситуациях.

Главный исполнительный директор IT-компании OptionsNet IT ServicesЯннис Панерету объясняет: "На этом экране офицер по безопасности может видеть, где кто находится — доступно местоположение каждого члена экипажа и каждого пассажира. Если кого-то нужно найти, есть поиск по именам — можно им воспользоваться".

Система локализации прошла успешные испытания

Европейский исследовательский проект Lynceus2Market готовится сертифицировать эту технологию для коммерческого использования. По словам разработчиков, тысячи таких устройств уже испытываются крупными круизными операторами. Каждая метка обходится гораздо дешевле аналогов, использующих GPS.

Вассилио Газикас, руководитель морских перевозок в круизной компании Celestyal Cruises,уверен: "Мы все ждём, когда эта технология появится на рынке, и, конечно, мы первыми её внедрим на наших судах".

Но как быть в случае, если кто-то упал за борт и оказался вне зоны действия беспроводной сети судна? На этот случай операторы могут встроить аналогичные электронные метки в спасательные жилеты. Поисковики смогут отыскать такие "умные жилеты" с лодок или с воздуха при помощи портативных антенн — они улавливают сигналы, отражённые “маячками”, и указывают спасателям направление поиска.

"Радиус действия этой антенны — около километра, даже в условиях шторма, когда видимость гораздо хуже, чем сегодня", — объясняет Ангелос Кторис, инженер-кораблестроитель и судовой механик Морского института Восточного Средиземноморья (Maritime Institute of Eastern Mediterranean).

Испытания системы вошли в программу международных поисково-спасательных учений "Аргонавт-2019": десятки стран участвовали в тренировке по проведению гуманитарной операции в Средиземном море.

Руководитель объединённого центра координации спасательных операций (Республика Кипр) Андреас Хараламбидес полагает, что система поможет сохранить жизнь и здоровье людей: "Результаты этого научно-исследовательского проекта производят хорошее впечатление. Такая система действительно может быть полезна поисковикам и спасателям в зоне ЧП, когда каждая минута на счету".

Чем быстрее оказана помощь, тем меньше опасность гибели человека от переохлаждения. Инженеры надеются, что их технология поможет спасению людей уже в скором будущем.