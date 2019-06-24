Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уходит в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о своей досрочной отставке. С таким обращением он выступил в эфире регионального телевидения: «Как боевой офицер, давший присягу защищать нашу страну, я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики». Евкуров пообещал, что будет и дальше работать в интересах Ингушетии.

Слухи о досрочной отставке главы Ингушетии появлялись в российских СМИ в этом году неоднократно. Это связывали с обострившейся обстановкой в республике после подписания соглашения о границе с Чечнёй. Регион был охвачен массовыми акциями протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с силовиками.

Юнус-Бек Евкуров возглавляет Ингушетию с 2008 г. В сентябре прошлого года он получил третий мандат руководителя региона по итогам голосования в ингушском законодательном собрании.